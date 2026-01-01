Slušaj vest

Na desetine dronova je nakon poletanja popadalo u more i na plato ispred Lučke kapetanije, tokom proslave Nove godine u Budvi, a najavljivan spektakl se ubrzo pretvorio u debakl naočigled okupljenih.

Naime, kako je danas preneo Kurir, dron šou je trebao u ponoć da bude izveden na nebu iznad Starog grada u Budvi, završio je neslavno.

Snimci su se danas širili društvenim mrežama, a sada se pojavio snimak iz drugog ugla koji je pokazao kako je došlo do neuspelog "dron spektakl".

U budvanskoj policiji je rečeno da su sinoć izvršili uviđaj i o svemu upoznali kotorsko tužilaštvo, a dodato je da niko nije bio povređen.

Nije trenutno poznato šta je tačno dovelo do ovog masovnog otkazivanja letelica.

- Da li ovo treba da bude ovako - čuje se na snimku.

Pogledajte snimak iz drugog ugla:

U Turističkoj organizaciji i Opštini Budva nisu odgovorili kako je došlo do kraha, a šouu je prethodio vatromet.