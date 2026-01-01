Slušaj vest

Savez radio amatera je sinoć, oko 21 sat, već instaliranom prijemnom opremom, prvi put u Crnoj Gori primio telemetrijske signale satelita "Luča".

Iz Saveza radio amatera su kazali da će organizaciji Montenegro Space Research, koja je napravila satelit, donirati specijalno urađen antenski sistem za svakodnevni prijem.

Prvi crnogorski satelit „Luča“ uspešno je lansiran u nisku Zemljinu orbitu 28. decembra, pomoću rakete Sojuz sa kosmodroma Vostočni, koji se nalazi u blizini granice Rusije i Kine. Kako je saopštio direktor organizacije Montenegro Space Research (MSR), Filip Jovićević, ovaj događaj predstavlja istorijski trenutak i novo poglavlje u tehnološkom i naučnom razvoju Crne Gore.

Jovićević je istakao da lansiranje satelita predstavlja tek početak, te da MSR već radi na znatno ambicioznijim planovima – razvoju prve crnogorske rakete, najpre suborbitalne, a potom i orbitalne. Prema njegovim rečima, tim okupljen oko ove organizacije poseduje znanje, kapacitete i jasnu viziju neophodnu za ostvarenje tog cilja, koji bi označio najveći tehnološki iskorak u istoriji države.