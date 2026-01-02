Slušaj vest

Prava snežna mećava ovog jutra zatekla je stanovnike Podgorice. Iako je januar i zima u svom punom jeku, ovakve vremenske prilike su pravo iznenadjenje jer sneg ovim intenzitetom u glavnom gradu Crne Gore pada izuzetno retko. Obelele su ulice, krovovi, parkovi. Sreća pa je neradan dan, stoga još uvek nije došlo do kolapsa u saobraćaju.

- Deca su se najviše obradovala, već oko osam sati jutros kad su videli da snega ima svuda “morali” smo izaći da se prošetamo i igramo. Kod nas u Podgorici jak sneg pada izuzetno retko, uvek je to neka susnežica ili ledena kiša i opšte se ne zadržava - kaže za RINU Bojan P. iz Podgorice.

Foto: RINA

Meteorolozi najavljuju mogućnost prestanka padavina krajem dana.

Foto: RINA