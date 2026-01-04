Slušaj vest

Crnogorska policija lišila je slobode državljanina Republike Albanije B.M. (41) zbog sumnje da je koristio falsifikovanu vozačku i saobraćajnu dozvolu.

- Kontrola je izvršena na Graničnom prelazu Božaj, prilikom ulaska u Crnu Goru. B.M. je upravljao putničkim vozilom marke "audi", model "A6 Avant", sa italijanskim registarskim oznakama, a policijskim službenicima je na uvid dao pasoš Republike Albanije, kao i vozačku i saobraćajnu dozvolu izdate navodno od strane Republike Italije - potvrđeno je za RINU u Upravi policije.

Tokom graničnih provera policijski službenici su posumnjali u verodostojnost dokumenata, nakon čega je, u saradnji sa službenicima FRONTEX-a, izvršena detaljna kontrola na drugoj liniji. Tom prilikom utvrđena su odstupanja u odnosu na originalna dokumenta, te je potvrđeno da se radi o falsifikatima.

Foto: RINA

- O događaju je obaveštena državna tužiteljka u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, koja je naložila prikupljanje obaveštenja od osumnjičenog. Nakon toga, B.M. je lišen slobode zbog sumnje da je izvršio krivično delo falsifikovanje isprave - dodaju oni.

Policija je od osumnjičenog oduzela falsifikovanu vozačku i saobraćajnu dozvolu, kao i vozilo "audi A6 Avant". B.M. će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnoj državnoj tužiteljki na dalje postupanje.

Kurir.rs/RINA

