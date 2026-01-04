Slušaj vest

Policija Crne Gore saopštila je da je tokom posebne akcije "Petarda" oduzela 88.600 komada pirotehničkih sredstava i istakla da je cilj te akcije prevencija teških posledica po život i zdravlje građana, dece i životinja koje može izazvati nedozvoljeno i neodgovorno rukovanje pirotehničkim sredstvima.

Policajci su od početka sprovođenja te akcije 15. decembra do danas našli i oduzeli 88.095 petardi, 158 raketa za vatromet i 350 prskalica.

Policija je ova pirotehnička sredstva oduzela od građana koji su ih ilegalno posedovali u Podgorici, Danilovgradu, Nikšiću, Beranama, Bijelom Polju, Ulcinju i Baru.

Protiv većine lica koja su, radi nedozvoljene prodaje, posedovala pirotehnička sredstva, podnete su krivične prijave zbog sumnje da su počinila krivično delo nedozvoljene trgovine, dok će ostala lica tek biti optužena za druga dela.