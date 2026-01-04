Slušaj vest

Policija Crne Gore saopštila je da je tokom posebne akcije "Petarda" oduzela 88.600 komada pirotehničkih sredstava i istakla da je cilj te akcije prevencija teških posledica po život i zdravlje građana, dece i životinja koje može izazvati nedozvoljeno i neodgovorno rukovanje pirotehničkim sredstvima.

Policajci su od početka sprovođenja te akcije 15. decembra do danas našli i oduzeli 88.095 petardi, 158 raketa za vatromet i 350 prskalica.

Policija je ova pirotehnička sredstva oduzela od građana koji su ih ilegalno posedovali u Podgorici, Danilovgradu, Nikšiću, Beranama, Bijelom Polju, Ulcinju i Baru.

Protiv većine lica koja su, radi nedozvoljene prodaje, posedovala pirotehnička sredstva, podnete su krivične prijave zbog sumnje da su počinila krivično delo nedozvoljene trgovine, dok će ostala lica tek biti optužena za druga dela.

Policija je upozorila da će tokom praznika, do 15. januara, nastaviti pojačane opsežne aktivnosti otkrivanjem krivičnih dela u vezi s nelegalnom nabavkom i neodgovornim ponašanjem pri rukovanju pirotehničkim sredstvima i sa sankcionisanjem lica koja prekrše zakon.

Ne propustiteCrna Gora"NISU ZNALI ŠTA JE U KESI DOK NISU PROVIRILE NOGE!" Ovo su najnovije informacije horora kod Berana: "Bilo je raznih likvidacija, ali ovako nešto brutalno ne"
foto-epa-boris-pejovic-2.jpg
Crna GoraGODINAMA NIJE OVAKO PADALO, SNEG ZAVEJAO PODGORICU: Obelele ulice, krovovi, parkovi - deca oduševljena (FOTO)
1767345104IMG_5955.jpeg
Crna Gora"NISAM VEROVAO ŠTA VIDIM SVOJIM OČIMA" Čovek se 1. januara kupa u moru: "Uživao kao da je jul"
1767273830crna-gora-kupanje-1-januar-fotorina.jpeg
Crna GoraDRONOVI POLEĆU, ČUJE SE ODUŠEVLJENJE, A ONDA KREĆU MASOVNO DA PADAJU! Pogledajte debakl dočeka u Budvi iz drugog ugla: "Da li ovo treba da bude ovako?!" (VIDEO)
download.jpg