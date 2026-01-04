Slušaj vest

U Crnoj Gori će sutra na području cele zemlje biti na snazi crveni meteoalarm, a meteorolozi su najavili obilnu kišu, jak vetar i grmljavinu, javili su danas crnogorski mediji.

"U južnim oblastima biće uslova za pojavu grmljavine. U višim planinskim predelima na severu moguć je sneg ili susnežica. Mestimično se očekuju velike količine padavina. Vetar umeren do jak, ponegde i veoma jak, uglavnom južni", navodi se u saopštenju crnogorskog hidrometeorološkog zavoda.

Za Podgoricu je prognozirano oblačno i kišovito vreme, uz uslove za povremene pljuskove i grmljavinu, preneo je Telegraf pisanje Tanjuga.

