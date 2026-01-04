Slušaj vest

Podgoričanin Nikola Boljević (24) negirao je danas na saslušanju u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici da je 30. decembra prošle godine ubio Sima Markovića (52) u Budvi, nezvanično je rečeno portalu Adria. Nakon saslušanja, Boljeviću je određeno zadržavanje do 72 sata.

Za razliku od tog, Boljević je, navodno, pred tužiocem priznao da je počinio krivična dela nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih naprava i neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

Boljević je lociran i uhapšen u Spužu.

Policija je sinoć, pretresom stana u kojem se Boljević krio, pronašla pištolj marke “Colt Commander” sa sedam komada municije u okviru, kao i oko pola kilograma kokaina.

U policiji sumnjaju da je Boljević, 30. decembra, upotrebom vatrenog oružja, ispalio više projektila u pravcu Markovića i ubio ga. Nakon toga je pobegao.

Ne propustiteCrna GoraMILOŠU RUKE BILE VEZANE, 13.000 EVRA NESTALO BEZ TRAGA! Tri godine traje misterija smrti mladog poštara iz Danilovgrada: Evo šta je pokazala obdukcija
poštar Miloš Stamatović
Crna GoraMLADIĆ (25) IZ CRNE GORE DIVLJAČKI IZBODEN U RIMU: Ubili ga jer je s bratom zauzeo socijalni stan?! Upali kroz prozor i nisu hteli da izađu (FOTO)
napoli-2.jpg
Crna GoraDVOSTRUKO UBISTVO U NIKŠIĆU: Saslušan Lazar Vulević, tela pronađena u stanu sa jezivim povredama (FOTO)
Lazar Vulević hapšenje.jpg
Crna Gora"NE PRIJAVLJUJ, UBIĆU TI SINA I MUŽA!" KRCAT dosije Vulevića, uhapšenog zbog dvostrukog ubistva u Crnoj Gori: FILMSKI RAZVALIO vrata i POBEGAO od policije!
Lazar Vulević ubistvo Nikšić