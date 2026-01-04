Slušaj vest

Podgoričanin Nikola Boljević (24) negirao je danas na saslušanju u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici da je 30. decembra prošle godine ubio Sima Markovića (52) u Budvi, nezvanično je rečeno portalu Adria. Nakon saslušanja, Boljeviću je određeno zadržavanje do 72 sata.

Za razliku od tog, Boljević je, navodno, pred tužiocem priznao da je počinio krivična dela nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih naprava i neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

Boljević je lociran i uhapšen u Spužu.

Policija je sinoć, pretresom stana u kojem se Boljević krio, pronašla pištolj marke “Colt Commander” sa sedam komada municije u okviru, kao i oko pola kilograma kokaina.