Podgoričanin Nikola Boljević (24) danas je na saslušanju u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici negirao da je 30. decembra prošle godine ubio Sima Markovića (52) u Budvi, nezvanično je rečeno portalu Adria.

Nakon saslušanja, Boljeviću je određeno zadržavanje do 72 sata.

Za razliku od toga, Boljević je, navodno, pred tužiocem priznao da je počinio krivična dela nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih naprava, kao i neovlašćenu proizvodnju, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

Boljević je lociran i uhapšen u Spužu.

Policija je sinoć, pretresom stana u kojem se Boljević krio, pronašla pištolj marke „Colt Commander“ sa sedam metaka u okviru, kao i oko pola kilograma kokaina.

U policiji sumnjaju da je Boljević 30. decembra, upotrebom vatrenog oružja, ispalio više metaka u pravcu Markovića i ubio ga, nakon čega je pobegao.

