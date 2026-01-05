Slušaj vest

Ada Bojana, jedan od najvrednijih prirodnih bisera crnogorske obale, poslednjih dana trpi snažan udar mora. Olujno nevreme i visoki talasi prouzrokovali su veliku štetu, odnoseći drvene kućice i delove obale, dok meštani nemo posmatraju razaranje.

Dramatični snimci koji kruže društvenim mrežama prikazuju kako more proždire obalu i objekte, što je izazvalo brojne reakcije i upozorenja na dugogodišnji problem erozije i nedostatak trajne zaštite Ade Bojane.

Ada Bojana je rečno ostrvo na kraju ulcinjske Velike plaže, poznato po autentičnim drvenim kućicama i tradicionalnom ribolovu, ali stručnjaci godinama upozoravaju da je njena budućnost ugrožena zbog izostanka sistemskih rešenja.

U Nikšiću ugrožene kuće zbog poplava

Nevreme je pogodilo i sever Crne Gore. Zbog obilnih padavina u okolini Nikšića poplavljeno je više domaćinstava u naselju Grebice, gde je došlo i do nestanka struje, dok su izlivanja reka i potoka zabeležena i u bjelopoljskim selima, kao i u delovima Cetinja i Šavnika, piše crnogorski „Dan“.