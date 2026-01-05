Slušaj vest

Regionalni put R-10 Đurđevića Tara - Mojkovac opet nije prohodan, zemlja se obrušila na galeriju i deo nedavno otvorenog puta.

Velike kiše pokrenule su klizište.

Ovaj put predstavlja važnu saobraćajnu vezu ka severu Crne Gore i ski-centru na Durmitoru u zimskom periodu.

Iz Auto moto saveza Crne Gore (AMSCG) naveli su da je saobraćaj na putu Đurđevića Tara - Mojkovac obustavljen usljed odrona na mestu Sokolovina.

Navodi se da je u prekidu i saobraćaj i na deonici regionalnog puta Danilovgrad-Glava Zete, zbog izlivanja reke Zete na lokalitetu Dobro Polje.

Iz AMSCG su naglasili da su putevi u državi mokri i klizavi, a vidljivost smanjena.

Oni su upozorili na učestale odrone na putevima duž useka i klisura, kao i na povećanu količinu vode na kolovozu.

Iz AMSCG su apelovali na vozače da voze pažljivije, prilagode brzinu uslovima na putu, poštuju postavljenu signalizaciju i koriste alternativne putne pravce u slučaju povremenih zastoja.