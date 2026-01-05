Predsednik Slobodne Crne Gore Vladislav Dajković izjavio je za Adria TV da je premijer Milojko Spajić hteo ranije da se fotografiše sa njim
"HTEO DA MI RADI HOROSKOP I DA SE SLIKA SA MNOM" Dajković o Spajiću
Predsednik Slobodne Crne Gore Vladislav Dajković izjavio je za Adria TV da premijera Milojka Spajića treba da bude sramota zbog intervencije policije u Botunu.
„A pamtim ga i prije izbora 2020. godine kada je htio da mi radi horopskop tuda po Budvi i da se fotografiše sa nama. Pričam o Milojku Spajiću. Tada nije bilo ni kripto valuta, ni skupih džipova, ni stanova. Nego je bilo: možemo li da se fotografišemo za vrijeme litija. Može dečko, izvoli da se fotografišemo. A danas on bije s tom istom Milovom policijom naše ljude“ kazao je Dajković.
On je podsetio da je „Milojko Spajić, po soptvenom priznaju, zajedno sa svojom babom tada glasao za DPS“.
(Kurir.rs/borba.me)
