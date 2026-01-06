Slušaj vest

Mitropolija crnogorsko–primorska Srpske pravoslavne crkve (MCP) tradicionalno je nalaganje badnjaka organizovala ispred Cetinjskog manastira.

Badnjak je osveštao mitropolit Joanikije koji je pozdravio pojedine ministre i poslanike, a posebno je izdvojio predsednika skupštine Andriju Mandića, navodi se u saopštenju MCP.

Joanikije je zahvalio svima na, kako je kazao, podršci i na ljubavi i na odanosti svojoj Svetoj crkvi, posebno vladarskoj kući Petrovića i naročito Bajicama, Martinovićima i Borilovićima, "koji su se upisali u istoriju ove svetinje i u istoriju Crne Gore u davna vremena, pa su se i njhovi potomci do dana današnjega potrudili da ostanu verni svojim precima i primer svima koji idu putem Božjim." "Neka bi Gospod izlio na Crnu Goru i na ovaj grad svaki blagoslov i milost, i ljubav, i bratsku slogu i da božićna radost, koju je donio Bogomladenac Hristos u ovaj svet, uđe u naša srca i u naše domove i u naše porodice. Amin, Bože daj, na mnoga i blaga ljeta", kazao je Joanikije.

Paljenju badnjaka su prisustvovali predsednik skupštine Crne Gore Andrija Mandić, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vladimir Joković, predsednik Odbora direktora Elektroprivrede Crne Gore Milutin Đukanović i potpredsednik vlade Budimir Aleksić.

Predstavnici bratstava Martinović i Borilović iz Bajica danas su, na Dvorskom trgu na Cetinju, na nekoliko stotina metara od Manastira naložili badnjak, bez prisustva sveštenstva Crnogorske pravoslavne crkve (CPC).

Kako su naveli za Cetinjski list, nalaganje badnjaka je proteklo dostojanstveno i s najvećim pijetetom prema svim nevinim žrtvama Cetinja, čime je, kako su istakli, nastavljena svetla vekovna tradicija.

Predstavnici bajičkih bratstava Martinovića i Borilovića su u ranijem saopštenju dostavljenom Cetinjskom listu poručili da neće nikome, pa ni svešteništvu CPC dozvoliti da se njihovim imenima i tradicijom koriste u dnevne, interesne i druge svrhe, i da su odlučni da učine sve na korist i čast Crne Gore, crnogorskog naroda i CPC.

Predstavnici CPC su godinama nalagali badnjak na Dvorskom trgu dok pre godinu i po nije došlo do sukoba i podele u toj organizaciji.