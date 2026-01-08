Slušaj vest

Podgorička policija uhapsila je sugrađanina B.P. (55) zbog sumnje da je počinilo krivično delo zelenaštvo.

Prema njihovim rečima, postupajući po prijavi oštećenog, policija je rasvetlili krivično delo zelenaštvo i po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, uhapsila osumnjičenog.

"B.P. je, kako se sumnja, ovo krivično delo izvršio na način što je, koristeći lošu ekonomsku situaciju i nuždu oštećenog lica, istom dao na zajam novac u iznosu od 50.000 eura, ugovarajući pritom nesrazmernu imovinsku korist, pri čemu je oštećeni, po osnovu kamate, osumnjičenom B.P. isplatio novčani iznos od ukupno 170.000 evra, čime je osumnjičeni stekao protivpravnu imovinsku korist", navode u saopštenju.