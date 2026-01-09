MUP CRNE GORE DETALJNO O STANJU SA POPLAVAMA Nivo reka stagnira, ali i dalje ima ugroženih kuća
Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) Crne Gore objavilo je danas presek stanja povodom situacija sa poplavama koje su pogodile Crnu Goru.
U mestu Orja Luka na magistralnom putu Danilovgrad-Nikšić stabilizovalo se stanje i prohodno je za sve kategorije vozila. Putni pravci u opštini Danilovgrad koji su i dalje zavoreni za saobraćaj su prema Glavi Zete i alternativni putevi prema Plani. U mestu Drenošnica na magistralnom putu, došlo je do odrona pa policija naizmenično propušta vozila.
U mestu Sekulići su neke kuće poplavljene. Evakuisano je nekoliko kuća u Pažićima, a voda se u tom mestu kao i u mestu Klikovača postepeno povlači.
Na području Podgorice bilo je nekoliko intervencija u Berima, Komanima i Lužnici gde je evakuisano nekoliko osoba. Juče je izvršena evakuacija petočlane porodice u Tološima. Stanje se može okarakterisati kao stabilno pod kontrolom.
Inženjerska jedinica Vojske postavlja pontonski most u Donjoj Gorici i za danas je planiran nastavak čišćenja Mareskog kanala oko 1 km kako bi se oslobodila voda iz Tološa.
Na području Nikšića, u naseljima Grebica i Duklo ima ugroženih kuća, vodostaj stagnira.
U Mojkovcu u mestu Prošćenje došlo je do izlivanja korita reke Tare pa je zatvoren saobraćaj.
U mestu Sokolovina, na putu Mojkovac – Đurđevića Tara je došlo do odrona usled čega je zatvoren saobraćaj. U mestu Slatina i Kaludra zatvoren je saobraćaj zbog izlivanja reke Tare. U Šavniku – put je uspostavljen prema Komarnici. Zbog urušavanja puta obustavljen je saobraćaj na putu Kolašin-Berane preko tunela Klisura, u toku je sanacija te deonice.
Na primorju nije bilo intervencija.
Nivo Skadarskog jezera je normalan i može bez problema prihvatiti vodu koja se ispušta danas iz Albanije. Danas je ispuštanje znatno manje – oko 500 kubika u sekundi.