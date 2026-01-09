Slušaj vest

Nezavisni odbornik parlamenta u Zeti Svetozar Ulićević i navodna „grupa građana“ iz te opštine, predvođena Predragom Vulevićem, zatražili su juče od Demokratske narodne partije (DNP) da ostane u državnoj i podgoričkoj vlasti, uoči današnjeg zasedanja predsedništva te stranke na kome bi njen lider Milan Knežević trebalo da predloži izlazak iz Vlade i Glavnog grada.

Ulićević i navodna „grupa građana“, ispred koje je potpisom stao Vulević, poručili su u apelima Kneževiću (objavljenim na portalima „IN4S“ i „Borba“) da bi eventualna odluka DNP-a da napusti vlast nanela štetu interesima Zete i oslabila njen glas u institucijama.

Tvrde da bi to išlo u korist „onih koji Zetu žele da marginalizuju“, pa su stoga pozvali DNP na ostanak u vlasti i nastavak političke borbe „iznutra“.

“Obraćam Vam se apelom da, pri donošenju odluka, imate u vidu odgovornost koju nosite prema koaliciji ‘Za budućnost Crne Gore’, kao i prema biračima koji su Vam ukazali povjerenje da biste zastupali njihove interese i ostali na pozicijama s kojih to možete činiti.

Povlačenje iz vlasti bilo bi u korist onih koji Zetu, žilu kucavicu Crne Gore, vide marginalizovanu i bez uticaja u procesima odlučivanja... Zeti, kao i Crnoj Gori, potreban je Milan Knežević na mjestu s kog može da se bori za interese građana...”, napisao je Ulićević.

U pismu koje je potpisao Predrag Vulević „s grupom građana“, navodi se da zbog podrške koju Kneževiću pružaju 20 godina od njega traže da ih „ispoštuje“.

“Naša podrška nije bila trenutna, niti vođena interesom, već dugogodišnja, dosljedna i iskrena. Upravo zato imamo pravo da kažemo da se odluke koje direktno utiču na sudbinu Zete ne smiju donositi pod pritiskom onih koji Zeti ne žele dobro... Građani Zete danas nemaju jačeg, glasnijeg i istrajnijeg predstavnika u institucijama od Vas. Vaše prisustvo u vlasti nije politički komfor, već prepreka onima koji bi da se odluke ponovo donose bez naroda i protiv naroda”, poručeno je.

Knežević je 30. decembra prošle godine najavio da će predložiti partiji da napusti vlast u državi i Podgorici, nakon što je tog dana policija u Botunu izvela akciju kojom je prekinula dvomesečni protest meštana tog zetskog naselja protiv plana da se tu izgradi postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda (kolektor).

Dok je policija sprovodila akciju, privodeći građane i omogućavajući ulazak građevinskih mašina na parcelu u Botunu kako bi počeli radovi, sa meštanima tog zetskog naselja koji su protestovali bio je Knežević.