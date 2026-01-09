Slušaj vest

Nesvakidašnju krađu u Podgorici uhvatile su nadzorne kamere ispred jednog ulaza i svima je na pameti samo jedno — zašto?

Naime, kako se vidi na snimku podeljenom na Instagram stranici "podgoricki_vremeplov", jedan mladić je rešio da se popne na stepenicu na ulazu u kuću i stanarima ukrade ni manje ni više nego kišobran.

- Ulica Balšića — došao ispred vrata i otuđio kišobran. Apel na sugrađane da pripaze na svoje stvari, jer ni najsitnije stvari više nisu sigurne - navodi se ispod podeljenog videa.

Komentari korisnika društvenih mreža su se samo nizali ispod videa.

"Možda je pozajmio", "Treba čoveku kišobran, vratiće", "Ja bih uzeo saksije iz dvorišta", "Ali zašto?", "Gde piše da nije uzeo svoj koji je zaboravio", "Kišobran se ne krade, već uzima, po potrebi", samo su neki od komentara ispod podeljenog videa.

Pišite nam u komentarima šta mislite o ovoj krađi.