Ronioci Regionalnog ronilačkog centra iz Bijele danas su iz reke Lim izvukli telo žene, za kojom se tragalo prethodna dva dana.

- U izvlačenju su nam pomogli pripadnici Sužbe zaštite i spasavanja Berana, uz asistencu pripadnika lokalnog centra bezbednosti - kazao je za RINU Danilo Mijajlović iz Regionalnog ronilačkog centra.

Foto: Regionalni ronilački centar

On dodaje da je nakon izvlačenja, telo predato nadležnim organima na dalje postupanje.

Kurir.rs/Rina

