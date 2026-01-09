Ronioci Regionalnog ronilačkog centra iz Bijele izvukli su telo žene iz reke Lim, za kojom se tragalo prethodna dva dana
IZVUČENO TELO IZ REKE LIM Tragičan kraj potrage, za nestalom ženom se tragalo dva dana: Na terenu ronioci Regionalnog ronilačkog centra (FOTO)
Ronioci Regionalnog ronilačkog centra iz Bijele danas su iz reke Lim izvukli telo žene, za kojom se tragalo prethodna dva dana.
- U izvlačenju su nam pomogli pripadnici Sužbe zaštite i spasavanja Berana, uz asistencu pripadnika lokalnog centra bezbednosti - kazao je za RINU Danilo Mijajlović iz Regionalnog ronilačkog centra.
Foto: Regionalni ronilački centar
On dodaje da je nakon izvlačenja, telo predato nadležnim organima na dalje postupanje.
Kurir.rs/Rina
