Slušaj vest

U Crnoj Gori vodostaji su danas u opadanju, a kritične tačke su i dalje Vranjina, Rijeka Crnojevića i Žabljak Crnojevića, saopštio je crnogorski MUP.

U saopštenju se navodi da, prema najnovijim merenjima Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, većina vodostaja u Crnoj Gori opada, dok su kritične tačke i dalje Vranjina, Rijeka Crnojevića i Žabljak Crnojevića zbog porasta nivoa i blizine stambenih objekata, prenela je RTCG.

Ističe se da su merenja izvršena danas u 6 časova i da su u poređenju sa jučerašnjim merenjima u 11 časova svi vodostaji u opadanju, osim na nekoliko lokacija: Vranjina, gde je zabeležen porast od 11 centimetara, reka Bojana (porast od 14 centimetara), Rijeka Crnojevića (porast od 45 centimetara) i Plavnica (porast od 13 centimetara), preneo je Tanjug.

Ne propustiteCrna GoraMOLE KNEŽEVIĆA DA NE NAPUŠTA FOTELJU: DNP danas o izlasku iz državne i podgoričke vlasti
Milan Knežević (2).png
Crna GoraMUP CRNE GORE DETALJNO O STANJU SA POPLAVAMA Nivo reka stagnira, ali i dalje ima ugroženih kuća
1767814838POPLAVE-ZETA-FOTO-RINA.jpg
Crna GoraRAZBIJEN LANAC PROSTITUCIJE U CRNOJ GORI Tri Kineskinje uhapšene, slede im novčane kazne, proterivanje i zabrana ulaska na tri godine
17437717891720250054policija-kombi-crna-gora-fotrorina.jpg
Crna GoraNALOŽEN BADNJAK NA CETINJU: Osveštao ga mitropolit Joanikije, u prisustvu brojnih gostiju (VIDEO)
badnjak.jpg