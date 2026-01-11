Slušaj vest

Identitet mladića čije je telo pre petnaest dana pronađeno u beranskom selu Šekular je K. I. A. (25), državljanin Dagestana, odnosno Ruske Federacije.

Ovo je portalu RTCG potvrdilo više sagovornika, mada istražni organi, policija i Više državno tužilaštvo u Bijelom Polju u cilju potpunog završetka istražnog postupka i prikupljanja dokaznog materijala još uvek ništa detaljnije ne saopštavaju.

Radio u hotelu

“Mladić je radio kod jednog meštanina koji je, nakon dugog odsustva i bavljenja ugostiteljstvom na primorju, pre dve-tri godine napravio hotel u svom rodnom selu. Da li je bio u njegovom obezbeđenju, ili je radio neke druge poslove, za sada se još uvek ne zna”, kazao je jedan od naših sagovornika.

Ovime su prekinute spekulacije koje su se “raspredale” po kafanama i unosile zebnju među stanovnicima Berana.

Prema nezvaničnim informacijama, nekoliko osoba je u bekstvu i za njima se intenzivno traga.

Telo mlađeg muškarca, koje se nalazilo u džaku, pronađeno je 26. decembra.

Meštani Šekulara su ispričali da je vreća primećena dosta ranije na obali malene reke, ali da su stanovnici koju su tuda svakodnevno prolazili, mislili da je neko bacio otpad.

“Ne znam kako, ali iz vreće su izvirile posle izvesnog vremena noge, i tada je alarmirana policija. Dok oni nisu došli, niko ništa nije dirao. Tu su bili razni profili stručnjaka za kriminal i dugo je obavljan uviđaj na mestu gdje je telo pronađeno, a potom odnešeno na obdukciju”, kazao jedan od stanovnika Šekulara.

Ilustracija Foto: RINA

On je dodao da je ono što su mogli primetiti za vreme uviđaja da su ruke bile vezane, što je nesumnjivo ukazivalo na nasilnu smrt.

Razne priče o smrti

U spekulativnim verzijama događaja koje su se prepričavale po kafanama ubistvo je povezivano sa švercom, trgovnom ljudima, i ko zna sa čim sve nije. Istina je da tuda vode švercerske rute.

Meštani Šekulara su, međutim, slučaj od početka povezivali sa hotelom koji je izgrađen u njihovom selu i sa time da su tokom prošlog i ovog ljeta primećivali veću frekvenciju ljudi nego što je to obično u ovom kraju.

Oni su u startu odbacivali mogućnost da se radilo o ratu klanova, jer je, kako su pričali, Šekular toliko razuđen i ima toliko broj pećina da bi se tijelo moglo sakriti da se nikada ne otkrije.

“Upravo to da je telo ostavljeno tu kuda se prolazi svakodnevno govorilo je u prilog tome da se ne radi o organizovanom kriminalu” – kazao je jedan od sagovornika.

Od kada je mladi Dagestanac boravio u Crnoj Gori, Portal RTCG nije uspeo da sazna, ali se na ličnoj karti može videti da je izdata u Rusiji u leto 2024. godine. Prema podacima iz ličnih dokumenata ubijeni K.I.A. ovog meseca je trebalo da napuni 26 godina.

Činjenica da je iz policije pre dva dana rečeno da ne mogu ništa kazati dok ne “zaokruže slučaj”, govori u prilog tome da se na rasvetljavanju svih okolnosti vrlo ozbiljno radi, kao i da se sasvim verovatno već zna dosta informacija, ali da se u cilju uspešnog okončanja istrage ništa ne saopštava.