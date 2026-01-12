Slušaj vest

U saobraćajnim nezgodama na crnogorskim putevima, u 2025. godini, smrtno su stradale 63 osobe u Crnoj Gori. U poređenju sa 2024. stradalo je 12 osoba manje. U odnosu na broj stanovnika i vozila na putevima i dalje je značajan broj poginulih u saobraćaju. Sa tog aspekta u Upravi policije nisu zadovoljni, ali trendom smanjenja broja poginulih jesu.

"I da je jedan ljudski život spašen svakako da bi to bio veliki uspeh za svaku državu pa i za našu i sa tog aspekta svakako možemo da budemo i jesmo zadovoljni", kazao je Ilija Janjušević iz UP.

Igor Radojević, veštak saobraćajne struke ističe glavni uzrok saobraćajnih nezgoda sa najtežim posledicama.

"Nepoštovanje propisa je glavni uzrok nastanka saobraćajnih nezgoda. Van grada je to povećana brzina, preticanje na nedozvoljenim mestima, gubitak pažnje, korišćenje mobilnog telefona", kaže on.

Nevezivanje sigurnosnim pojasom značajno umanjuje šanse učesnicima težih saobraćajnih nezgoda da prežive ili prođu bez ozbiljnih povreda.

"I ove godine smo imali preko 10 saobraćajnih nezgoda u kojima su nažalost putnici i vozači stradali u vozilu upravo jer nisu vezivali sigurnosni pojas i sa velikom sigurnošću možemo tvrditi da bi danas ti ljudi bili živi da su koristili sigurnosni pojas", ističe Janjušević.

"Sigurnosni pojas u kombinaciji sa vazdušnim jastucima značajno utiče na smanjenje težih posledica i kod težih saobraćajnih nezgoda", kaže on.

Vožnjom pod dejstvom alkohola ili psihoaktivnih supstanci i gledanjem u mobilni telefon dok su za volanom, vozači direktno ugrožavaju i sebe i druge učesnike u saobraćaju.