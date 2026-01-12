Slušaj vest

U saopštenju dostavljenom medijima navodi se da su građani Botuna ispoštovali inicijativu predsednika Skupštine Crne Gore Andrije Mandića i održali sastanak sa direktorom Uprave policije Lazarom Šćepanovićem, te da očekuju nastavak pregovora u cilju deeskalacije bezbednosne situacije.

Meštani su istakli da, imajući u vidu dosadašnje aktivnosti, očekuju poziv na razgovor od predsednika Skupštine Andrije Mandića i premijera Milojka Spajića, kako bi ih informisali o dosadašnjem toku procesa i preduzetim koracima.

Istovremeno su poručili da bi ignorisanje volje građana izražene na referendumu i eventualni jednostrani potezi mogli dodatno zaoštriti situaciju na terenu.

„Zbog svega navedenog, meštani Botuna očekuju nastavak dijaloga i poziv od onih koji su inicirali pregovore, kako bi se došlo do opšte prihvatljivog rešenja“, zaključuje se u saopštenju.

(Kurir.rs/Standard)

Ne propustiteBosna i HercegovinaCRNOGORAC I BOSANAC NAPRAVILI HAOS U AUSTRIJI: Pajserom krvnički pretukli Sirijca, brutalnost šokirala celu zemlju - A sve zbog plena koji je bio SMEŠAN
austrija-hapsenje.jpg
Crna GoraMOLE KNEŽEVIĆA DA NE NAPUŠTA FOTELJU: DNP danas o izlasku iz državne i podgoričke vlasti
Milan Knežević (2).png
Crna GoraRAZBIJEN LANAC PROSTITUCIJE U CRNOJ GORI Tri Kineskinje uhapšene, slede im novčane kazne, proterivanje i zabrana ulaska na tri godine
17437717891720250054policija-kombi-crna-gora-fotrorina.jpg
Crna Gora"NEKA MINISTRI KOJI SU ZA NOVU GODINU PLANIRALI VAN PODGORICE GATAJU KAKO ĆE DA PROĐU": Građani Botuna blokirali kružni tok, Knežević poslao poruku Spajiću
Milan Knežević.png