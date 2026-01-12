BOTUNJANI OČEKUJU NASTAVAK PREGOVORA: Želimo da dođe do opšteg rešenja
U saopštenju dostavljenom medijima navodi se da su građani Botuna ispoštovali inicijativu predsednika Skupštine Crne Gore Andrije Mandića i održali sastanak sa direktorom Uprave policije Lazarom Šćepanovićem, te da očekuju nastavak pregovora u cilju deeskalacije bezbednosne situacije.
Meštani su istakli da, imajući u vidu dosadašnje aktivnosti, očekuju poziv na razgovor od predsednika Skupštine Andrije Mandića i premijera Milojka Spajića, kako bi ih informisali o dosadašnjem toku procesa i preduzetim koracima.
Istovremeno su poručili da bi ignorisanje volje građana izražene na referendumu i eventualni jednostrani potezi mogli dodatno zaoštriti situaciju na terenu.
„Zbog svega navedenog, meštani Botuna očekuju nastavak dijaloga i poziv od onih koji su inicirali pregovore, kako bi se došlo do opšte prihvatljivog rešenja“, zaključuje se u saopštenju.
(Kurir.rs/Standard)