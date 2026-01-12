Slušaj vest

U Baru je jutros vedro i hladno, uz slab severni vetar. Iz Hidrometeorološke stanice Bar saopštili su da su udari vetra sinoć su dostizali 25 metara u sekundi (90 kilometara na sat).

Jutros vetar duva znatno slabije - pet metara u sekundi, sa povremenim udarima od deset metara u sekundi, javlja Radio Bar.

Nakon jakih udara vetra i velike poledice, ekipe Komunalnih delatnosti - Čistoća, RJ Putevi i Gradsko zelenilo imaju pune ruke posla na terenu.

Uklonjena su oborena stabla u Ulici Maršala Tita. Trenutno se radi iza kafea "Central park", a potom će ekipe intervenisati i kod Doma zdravlja.

Ekipe Službe zaštite sinoć su ugasile požar koji je izbio na porodičnoj kući u Ronkuli - goreli su dimnjak i deo krova.

Jutros je ekipa RJ Putevi posipala so i rizlu na zaleđenim deonicama kolovoza na sledećim lokacijama: magistrala u Sutomoru(kod pekare Mladost), Partizanski put, Šušanjska ulica iznad pruge, most Đedovića i put prema Zupcima.

I ostale kritične deonice biće posute mešavinom soli i rizle u toku dana, najavljuju iz Komunalnih delatnosti, prenosi Bar info.

Meteorolozi i za narednih nekoliko dana najavljuju vedro i hladno vreme, uz nešto slabiji severni vetar.

(Kurir.rs/Dan)

