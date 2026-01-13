Slušaj vest

U Podgorici je, pre dve noći, sprovedena velika akcija policije u kojoj je uhapšeno više turskih državljana, a kako se navodi, sprečeno je i ubistvo. Uhapšeno je šest turskih državljana nakon što je policiji, 20 minuta posle ponoći, stigla prijava da je jedna osoba oteta. Kako se navodi, oteta osoba pronadjena je zatvorena u jednom poslovnom prostoru u delu grada Obala Ribnice.

Otmičari su od žrtve zahtevali da izvrši transakciju novca u iznosu većem od 2.300 dolara sa svog na njihov račun, pri čemu su mu pretili i zadali više udaraca u predelu glave i tela.

O ovoj temi govorio je za Redakciju Milan Sekulović, urednik Gradske RTV:

Milan Sekulović Foto: Kurir Televizija

- Čeka se dalje postupanje tužilaštva. Ono što znamo je samo ovaj deo koji je saopštila uprava policije. Diskutabilno je jer su u pitanju strani državljani koji nisu povezani previše sa ljudima u Crnoj Gori. Ipak, to je grupa stanovništva koja se prilično drži za sebe i nema neki preveliki kontakt sa lokalnom zajednicom - kaže Sekulović i dodaje:

- Kada imaju kontakt, to se i ne završi baš kako treba. Ono što definitivno znamo je da su ta lica procesuirana, da tužilac treba da odradi dalje postupanje prema njima, a na osnovu nekih prethodnih iskustava, najverovatnije će biti određena mera deportacije iz Crne Gore u Tursku, jer sva lica koja imaju bilo kakav kriminalni dosije ili bilo kakvu kriminalnu prošlost, trenutno se iz Crne Gore mahom proteruju.

Ovo nije prvi slučaj

U Podgorici su u oktobru prošle godine izbili incidenti usmereni upravo ka turskim državljanima nakon tuče u kojoj su turski i azerbejdžanski državljani ranili Podgoričanina, a što je izazvalo anti-turski sentiment, proteste, napade na turske lokale i hapšenja, posle čega je Vlada Crne Gore uvela i vize za turske državljane. Sekulović kaže da zabrinutost ne postoji:

Foto: R.R./ATAImages

- Mi se sećamo da su turski državljani i leti u Budvi, imali jedan slučaj takođe, otmice isto od turskog državljanina. To je onako dosta komentarisano među našim građanima, ali nije sad bio neki veliki razlog za zabrinutost. Ono što brine zaista i moramo biti svesni toga da se ipak ti ljudi koji su stranci i kojih ima u jednom značajnom broju u Crnoj Gori. Oni se ponašaju prilično nezavisno od celog sistema, kao što vidite, postoje neka pravila koja su samo njima svojstvena, oni ne prezaju ni da se kidnapuju međusobno, ni da rade iznude od drugih ljudi, koji su zaista njihovi sunarodnici, sigurno tu postoji dosta stvari koje ni sami mi ne znamo. To je funkcionisanje podržave u državi. Očekujemo da će se talas napuštanja Crne Gore ponoviti.

Kako je naveo, uhapšena lica turske nacionlnosti su veoma mlada, a većina njih je u dvadesetim godinama:

- Šta očekivati od ljudi koji sa dvadeset dve, tri godine, umesto da provode najbolje i najlepše godine svog života, oni se bave kriminalnim aktivnostima, kidnapovanjem drugih lica i iznudom. To vrlo teško da može da izraste u uzorne građane na koje mi želimo da se ugledamo. Sigurno ćemo danas i sutra imati neku akciju policije. Nećemo sigurno imati neku konzistentnu, temeljnu akciju, ali bolje išta nego ništa. Pažnja će se obratiti na deo grada gde žive mahom turski državljani.

