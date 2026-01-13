Slušaj vest

Slobodna Crna Gora od danas nije deo vlasti u Podgorici, napuštamo lokalnu vlast jer ne želimo da je podržavamo, saopštio je danas Vladislav Dajković, predsednik Slobodne Crne Gore.

"Nijedno pitanje - dvojno državljanstvo, članstvo u NATO, priznanje Kosova... nije riješeno. Njima Srbi služe kao taster poslanici. Meni je žao što su pojedini Srbi u Vladi postali oduševljeni tom Evropskom unijom. Zaboravljaju da su bili organizatori anti-NATO protesta. Pa članice EU su i u NATO", istakao je Dajković na pres konferenciji u Skupštini glavnog grada.

Gradonačelnik Podgorice Saša Mujović doneo je juče odluku o pokretanju disciplinskog postupka i rešenje o suspenziji do okončanja tog postupka protiv Dajkovića, koji je i rukovodilac Službe za građane, zbog sumnje da je počinio težu povredu službene dužnosti.

"Pomaže Bog, Hristos se rodi. Poslije sječe knezova, ide buna protiv dahija. Juče sam dobio suspenziju od strane gradonačelnika Mujovića, koji mi je faktički zabranio mi je da dođem na posao jer sam podržao braću Zećane, našu braću Srbe koji žive u Zeti. Zabranjuje mi se pristup lokalnoj upravi kao da sam ubio čovjeka. Nisam smijenjen jer sam pronevjerio gradski novac, potukao se na radnom mjestu, već jer sam podržao Srbe u Zeti i saborca Milana Kneževića", kazao je Dajković.

On je dodao da ako je neko trebalo da bude kažnjen, neka to bude on.

"Mogu da ostanem bez posla, bez hleba, ali ne i bez obraza"

"Mogu da ostanem bez posla, bez hleba, ali ne i bez obraza. Da izađete u Bokešku, vidjećete minimum 30 lokalnih funkcionera. Nijedan kadar DPS-a nije suspendovan, nije izgubio posao. Ja sam 2020. vodio aktivnu kampanju protiv Demokratske partije socijalista (DPS) - Mila Đukanovića i Ivana Vukovića. Otkrivao sam njihove afere i nepočinstva. Za to vrijeme, Mujović je bio u štabu DPS-a sa Duškom Markovićem. Mi smo mu oprostili ružnu prošlost i podržali ga u lokalnoj skupštini, a evo kako nam je vratio", kazao je Dajković.

On je rekao da njima mandat nije dao Mujović, ni predsednik Vlade Milojko Spajić.

"Nego smo ga osvojili. Ja sam ovaj posao pošteno dobio - javio sam se na konkurs. Spominje se da je Dajković bio na protestu u Zeti, a niko ne spominje da je Dajković pomagao u brojnim humanitarnim akcijama, da smo pomogli više stotina građana Podgorice, rješavali probleme mladih i starih, donosili drva za ogrijev - uglavnom van radnog vremena. Odluka o mojoj suspenziji je nezakonita, jer o njoj nije odlučila disciplinska komisija. Znate gde se nalazi ta komisija? Sprat ispod kancelarije Spajića. Siguran sam da ova odluka o suspenziji nije iz glave Mujovića niti njegove žene, ali ni te čuvene Vesne Brajović. Ova odluka je iz glave Spajića jer sam prije nekoliko dana u emisiji kazao da je on prije ulaska u politiku meni radio horoskop i trčao da se slika sa mnom. Nemam nikakvu potrebu da se pravdam bilo kome. Ovo je nastavak progona srpskog naroda. Smijenjen sam iz političkih razloga jer sam podržao Srbe u Zeti", rekao je Dajković, dodajući da bi, da se on pita, vlast sutra pala na državnom nivou.

Odbornik Slobodne Crne Gore Boban Radević kazao je da ta partija otkazuje podršku Mujoviću.

"Ko je taj ko može da uskrati pravo na izražavanje pogotovo ako se radi o predsjedniku stranke koja čini vlast u Glavnom gradu? Mi otkazujemo podršku Saši Mujoviću. Pokrenućemo razgovore sa svim činiocima vlasti u Podgorici, a prije svega sa našim kolegama iz kluba - Demokratskom narodnom partijom (DNP) o pokretanju razrješenja Mujovića i skraćenju mandata skupštini", rekao je Radević.

On je kazao da će time sprečiti Vladu Crne Gore da uvede prinudnu upravu u Glavni grad.

"Ja kao odbornik stojim uz predsjednika Dajkovića. Krećemo u borbu za sva ona pitanja koja su zanemarena", rekao je Radević.

Na pitanje novinara da li će sarađivati sa DPS-om, Evropskim savezom i ostalim političkim subjektima opozicije, Dajković je kazao da DPS "danas sjedi u Pokretu Evropa sad (PES)".

"To su ljudi koji se nisu mogli istaći. Nemojmo mijenjati teze da su krivi Radević, Dajković i Knežević. Nismo mi poslali 680 policajaca na Botun, već aktuelna vlast. Između DPS i PES je znak jednakosti", kazao je Dajković.