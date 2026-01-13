EMIR (17) NAŠAO NOVČANIK PUN PARA Odlučio da vrati, a ubrzo je usledio poziv: Rekli su mu samo JEDNU STVAR! Sve se odigralo u par sati (FOTO)
Dan nakon novogodišnjih praznika za jednu sugrađanku iz Bijelog Polja zamalo se pretvorio u pravu noćnu moru, kada je na ulici izgubila novčanik sa većom količinom novca.U trenucima panike i neizvesnosti, sreća joj se ipak osmehnula zahvaljujući poštenju mladog sugrađanina.
Novčanik je pronašao sedamnaestogodišnji Emir Abazin, koji nije oklevao da je pronađe i vrati joj novčanik.
- Prvo sam želeo da vidim naravno čiji je i odmah sam pomislio da vratim. Doneo sam novčanik kući, roditelji su se odmah informisali, došli su do broja vlasnice.
Iako mu je vlasnica ponudila novčanu nagradu u znak zahvalnosti, mladić je to odbio, ističući da mu je najveća nagrada osećaj da je učinio ispravnu stvar.
- Kada se pročulo, bilo je dosta pozitivnih komentara i pohvala, što znači da naše društvo ceni takve gestovi. Plemeniti gest je herojski. Vratio bih i da sam u novčaniku našao sitan novac.
Njegov gest poštenja i ljudskosti još jednom je pokazao da među mladima ima onih koji svojim primerom vraćaju veru u društvo i prave vrednosti.
Kurir/RTCG