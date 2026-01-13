Slušaj vest

Dan nakon novogodišnjih praznika za jednu sugrađanku iz Bijelog Polja zamalo se pretvorio u pravu noćnu moru, kada je na ulici izgubila novčanik sa većom količinom novca.U trenucima panike i neizvesnosti, sreća joj se ipak osmehnula zahvaljujući poštenju mladog sugrađanina.

Novčanik je pronašao sedamnaestogodišnji Emir Abazin, koji nije oklevao da je pronađe i vrati joj novčanik.

- Prvo sam želeo da vidim naravno čiji je i odmah sam pomislio da vratim. Doneo sam novčanik kući, roditelji su se odmah informisali, došli su do broja vlasnice.

Foto: Printskrin Rtcg

Iako mu je vlasnica ponudila novčanu nagradu u znak zahvalnosti, mladić je to odbio, ističući da mu je najveća nagrada osećaj da je učinio ispravnu stvar.

- Kada se pročulo, bilo je dosta pozitivnih komentara i pohvala, što znači da naše društvo ceni takve gestovi. Plemeniti gest je herojski. Vratio bih i da sam u novčaniku našao sitan novac.