Šef Kabineta predsednika Skupštine Mirko Miličić, generalni sekretar Skupštine Boban Stanišić i predsednica Jevrejske zajednice Crne Gore i savetnica predsednika Skupštine Nina Ofner Bokan sastali su se sa predsednikom Kneseta Amirom Ohanom u Jerusalimu i uručili mu pismo predsednika parlamenta Andrije Mandića, kao i inicijativu o kandidovanju predsednika SAD Donalda Trampa za ovogodišnju Nobelovu nagradu za mir.

Inicijativu su potpisali predsednik Kongresa SAD Majk Džonson, Ohan i Mandić.

Kako je saopšteno iz Kabineta predsednika Skupštine, Miličić se u Jerusalimu sastao sa kolegom, šefom Kabineta predsednika Kneseta, Ronijem Talom, te istakao sjajnu saradnju dva parlamenta, kao i dva kabineta, dodavši da je to snažna poruka prijateljstva koja se šalje u ovom turbulentnom vremenu.

Miličić je posebno naglasio vekovno zajedničko razumevanje, prijateljstvo i stradanje srpskog i jevrejskog naroda.

„Razgovarajući o diplomatskim aktivnostima koje su posebno zapažene u prethodnoj godini, Miličić je istakao da 2026. očekujemo posetu predsednika Kneseta Amira Ohane, te da će se dva predsednika vrlo verovatno sresti i na konferencijama u SAD i Evropi u narednom periodu“, navodi se.

Tal je poručio da Izrael Crnu Goru vidi kao iskrenog prijatelja, te da je saradnja između Skupštine Crne Gore i izraelskog Kneseta na istorijskom maksimumu.

