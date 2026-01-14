Slušaj vest

Zaposleni u podgoričkom Skloništu za napuštene životinje uhvatili su životinju za koju su građani tvrdili da je vuk, a koja je primećena u naselju Blok 9, potvrdila je Maša Jovanović, upravnica Skloništa.

Kako je objasnila, radi se o mladoj životinji, verovatno dobijenoj ukrštanjem psa i vuka. Nakon hvatanja, životinja je smeštena u Sklonište za napuštene životinje u Vrelim Ribničkama, u naselju Konik.

Jovanović je kasnije na svom Fejsbuk nalogu obavestila javnost da ju je kontaktirao vlasnik psa, koji je rekao da je reč o rasi haski. Nakon što je preuzeo ljubimca, otišao je da ga mikročipuju i registruju.

Takođe je objasnio da mu je pas sinoć pobegao "od pucnjave".

Nekoliko građana je ranije tokom dana prijavilo da se iza dvorišta jedne od zgrada u ulici Nova Dalmatinska nalazi životinja, za koju pretpostavljaju da je vuk.

O tome su informisali Službu zaštite i spašavanja, kao i Komunalnu inspekciju Glavnog grada Podgorica.