Predsednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić saopštio je da je ponosan što je delegacija njegovog kabineta, zajedno sa generalnim sekretarom Skupštine, juče u svetom gradu Jerusalimu uručila njegov potpis na zajedničku nominaciju predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa za ovogodišnju Nobelovu nagradu za mir.

Zajedno sa Mandićem, nominaciju Tramp za Nobelovu nagradu inicirali su predsednik Kongresa SAD Majk DŽonson i predsednik Kneseta Amir Ohana.

„Duboko vjerujemo da na ovaj način šaljemo jasnu poruku da su Zapadnom Balkanu i Bliskom istoku, kao i cijelom svijetu, danas najpotrebniji mir i stabilnost. Sigurni smo da će i brojne druge kolege, predsjednici parlamenata zemalja svijeta, podržati ovu našu plemenitu inicijativu“, izjavio je Mandić.

(Kurir.rs/borba.me)

