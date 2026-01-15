Slušaj vest

Albanski premijer Edi Rama ponovo se podsmevao Crnoj Gori i Grčkoj, ovog puta na panel diskusiji u okviru samita održanog u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

"Kao Grk, uvek potcenjujete druge ljude jer verujete da imate monopol nad filozofijom i da ste direktni naslednici Platona i Aristotela, ali to niste", kazao je Rama.

Govoreći o Crnoj Gori, Rama je ironično dodao:

"Crna Gora je najveća i najmoćnija država u regionu. Ima 50 miliona stanovnika. Mi smo mali, ali Crna Gora je ta", rekao je Rama.

Rama je slično govorio i na panelu u okviru Berlinskog procesa u Londonu krajem oktobra prošle godine, na kojem je takođe učestvovao sa crnogorskim premijerom Milojkom Spajićem.

Dok je Spajić tada govorio, Rama ga je često prekidao upadicama da Crna Gora ima dve reči "crno i planina", a kada je crnogorski premijer objašnjavao koliko je stara Crna Gora i da je nezavisnost obnovila 2006, Rama je ponovo napravio upadicu rekavši da je Crna Gora "starija od Grčke i Srbije".

Za neke se Rama tada samo šalio, neki su upadice albanskog premijera protumačili kao "sprdnju" na račun Crne Gore, dok je video zapis na platformi X opisan kao "tenzije između dvojice premijera" tokom zajedničkog panela.