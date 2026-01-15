Slušaj vest

Predsednik Demokratske narodne partije (DNP) Milan Knežević danas je poručio da će se sam prijaviti policiji jer je na jednoj proslavi zapevao Kaćušu. 

Video Kneževićevog pevanja obišao je društvene mreže, a on se sam i našalio da nije "Bečka filharmonija, ali je od srca".

- Da me ne bi prijavljivali Upravi policije ili ministarki prosvete, sam ću sebe da prijavim. Sinoć sam na proslavi rođenja kumovog sina zapevao Kaćušu. Nije baš Bečka filharmonija, ali je od srca. P.S. Boško Đuretiću, dobro došao u čovečanstvo. Na mnogaja ljeta! - napisao je Knežević na mreži Iks uz video-snimak.

Podsetimo, Kneževića je 30. decembra uhapsila crnogorska policija na protestu u Botunu zbog izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u tom selu u Zeti.

Kurir.rs

Ne propustiteCrna Gora"DNP JE SPREMNA DA NAPUSTI VLAST" Knežević: Ako naše inicijative budu odbijene, poslanički klub će otkazati podršku vladi Milojka Spajića
x News1 Nemanja Nikolic copy.jpg
Crna GoraKNEŽEVIĆ POZVAO IVANOVIĆA NA POLIGRAF: "Neka kaže da li je išao kod Mila da mu traži pare da spasava "Vijesti" da ih ne kupi neka srpska firma"
2025-12-11 14_58_16-Instagram — Mozilla Firefox.png
PolitikaKARLEUŠA STALA UZ MILANA KNEŽEVIĆA: "On je pravi moderni srpski državnik i vitez poput Njegoša"
Milan Knežević Jelena Karleuša
PolitikaSRPSKI NAROD KOJI ŽELI ZAŠTITU SVOG JEZIKA ĆE UVEK IMATI PODRŠKU SRBIJE! Vučić o novim udarima na Srbe u Crnoj Gori: Videćemo kakav će biti odgovor Podgorice
Aleksandar Vučić Abu Dabi