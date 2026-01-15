KNEŽEVIĆ PODELIO VIDEO, PA REKAO DA ĆE SAM SEBE PRIJAVITI POLICIJI! Evo i zbog čega: "Nije baš Bečka filharmonija, ali je od srca!" (VIDEO)
Predsednik Demokratske narodne partije (DNP) Milan Knežević danas je poručio da će se sam prijaviti policiji jer je na jednoj proslavi zapevao Kaćušu.
Video Kneževićevog pevanja obišao je društvene mreže, a on se sam i našalio da nije "Bečka filharmonija, ali je od srca".
- Da me ne bi prijavljivali Upravi policije ili ministarki prosvete, sam ću sebe da prijavim. Sinoć sam na proslavi rođenja kumovog sina zapevao Kaćušu. Nije baš Bečka filharmonija, ali je od srca. P.S. Boško Đuretiću, dobro došao u čovečanstvo. Na mnogaja ljeta! - napisao je Knežević na mreži Iks uz video-snimak.
Podsetimo, Kneževića je 30. decembra uhapsila crnogorska policija na protestu u Botunu zbog izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u tom selu u Zeti.
Kurir.rs