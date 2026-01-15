Policija apeluje na građane da se jave sa bilo kakvim informacijama na broj 192 ili u najbližu policijsku stanicu
OD SLAVENA (17) NEMA MESEC DANA NI TRAGA NI GLASA! Policija Splita na nogama, porodica moli za bilo koju informaciju! (FOTO)
Slaven Ilić (17) nestao je u Splitu 16. decembra.
Kako je saopštila Policijska uprava splitsko-dalmatinska, u toku su mere i radnje na pronalaženju nestale osobe. Slaven Ilić je hrvatski državljanin sa prebivalištem na Hvaru.
Policija poziva građane koji imaju bilo kakve informacije o nestaloj osobi ili znaju gde bi se mogla nalaziti da se odmah jave policiji na broj 192 ili u najbližu policijsku stanicu.
Policija unapred zahvaljuje građanima na pomoći i saradnji.
