Slušaj vest

Tokom današnje blokade kružnog toka na magistralnom putu Nikšić - Cetinje u Podgorici došlo je do incidenta.

Muškarac u vozilu je krenuo da udara čekićem parkirani automobil jednog od meštana Botuna koji protestuje.

Incident se desio kod Nikšićkog mosta, a meštani koji su stajali na kružnom toku su potrčali put vozila, dok je nekoliko muškaraca i skočilo na automobil.

Nezvanično, počinilac incidenta je naveo da je žurio kući, jer ga je čekalo dete koje ima ozbiljne zdravstvene probleme.

Blokade zbog izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Botunu

Meštani Botuna se protive gradnji postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u tom naselju, a juče je bilo blokirano nekoliko saobraćajnica, kao i pruga Podgorica - Bar.

Mještani Park-šume Zagorič i danas su protestovali zbog, kako su ranije naveli, visokih kamata koje im je država obračunala za plaćanje državnih parcela na kojima su izgradili kuće prije oko 20 godina.

Oni su juče najavili da će kružni tok na Zlatici blokirati i narednih dana na pola sata, u terminu od 15 do 15.30 sati.

1/6 Vidi galeriju Protesti povodom izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Botunu Foto: Screenshot YT

Kažu da će prijavljivati blokade

Meštanin sela Srpska u Zeti Bojan Terzić poručio je da će protesti meštana Botuna biti nastavljeni i prošireni, te da je u planu blokada svih ulaza i saobraćajnica, ne samo u Podgorici i Zeti, već i širom Crne Gore.

On je kazao da su meštani u razgovorima sa Upravom policije i da će ubuduće blokade prijavljivati, kako bi se građani mogli bolje organizovati.

„Imali smo razgovore sa Upravom policije i radićemo na tome da u narednom periodu protesti budu najavljeni, jer zaista utiču na svakodnevni život građana, ali mi nemamo drugog načina da iskažemo nezadovoljstvo i morate i nas shvatiti“, rekao je Terzić.

Komentarišući saopštenje Uprave policije u kojem se navodi da se nenajavljenim blokadama ugrožavaju bezbednost, prava i slobode građana, Terzić je rekao da meštani nikoga ne ugrožavaju i da ne izazivaju nerede.