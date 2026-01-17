Slušaj vest

Podgorička policija privela je više ljudi nakon fizičkog kontakta i verbalnog okršaja koji se desio tokom jučerašnje blokade magistralnog puta Nikšić-Cetinje, saopštilo je tamošnje Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Policija je ovaj događaj u blizini kružnog toka na magistralnom putu okarakterisala kao "narušavanje javnog reda i mira".

Takođe, identifikovala je 18 lica "koja će biti procesuirana u skladu sa zakonom" tokom neprijavljenih okupljanja saobraćajnica na teritoriji Podgoricei opštine Zetai to na kružnom toku na magistralnom putu Nikšić-Cetinje u naselju Gornja Gorica, kao i na magistralnom putu u mestu Bistrice.

Sa događajima je upoznat državni tužilac u osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, po čijem nalogu se preduzimaju dalje radnje.

Zbog čega građani blokiraju saobraćajnice?

Botunjani blokiraju saobraćajnice u znak protesta zbog izgradnje kolektora u tom naselju u Zeti.

Oni su tokom ove sedmice blokirali kružni tok na izlazu iz Podgorice prema Cetinju, kružni tok na Zabjelu kod Vodovoda, Bistricama, Matagužima...

Uoči Nove godine, uz podršku funkcionera Demokratske narodne partije (DNP) koja preti da će izaći iz Vlade i vlasti u Podgorici, blokirali su kružni tok kod skretanja za aerodrom u Zeti, kao i lokalne puteve na putu prema Podgorici, a nakon akcije policije na parceli gde je predviđena gradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda.