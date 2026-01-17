Slušaj vest

Meštani Opštine Zeta, koji se protive izgradnji pogona za prečišćavanje otpadnih voda Podgorice u Botunu, danas će protestovati i postaviti blokadu na mostu na Sitnici, prema Cetinju i kod restorana "Jezero" u Vranjini, saznaju crnogorski mediji.

Prethodna tri dana Zećani su blokirali kružne tokove na Zabjelu, Donjoj Gorici i prema Nikšiću i Cetinju, kao i put Podgorica-Bar u mestu Bistrice, nezadovoljni zbog gradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Botunu, prenosi RTCG.

Crnogorska policija je saopštila da je juče identifikovala osamnaest osoba koje će biti procesuirane u skladu sa zakonom zbog neprijavljenog okupljanja i blokiranja saobraćajnica na putu Nikšić-Cetinje i u Bistrici.

Oni su saopštili i da su "nakon verbalnog i fizičkog kontakta na kružnom toku u Gornoj Gorici" priveli su više lica u cilju prikupljanja obaveštenja i rasvetljavanja događaja.

Jedan od organizatora protesta i blokada u Podgorici, Bojan Terzić, izjavio je juče da crnogorska Uprava policije objavljuje saopštenja kao u vremenu komunizma, i da su "klasične udbaške priče da protestima nekoga ugrožavaju", kako bi se narod okrenuo protiv Botunjana.

On je naveo da su komunicirali sa Upravom policije, i radiće na tome da u narednom periodu njihovi protesti budu najavljeni.

