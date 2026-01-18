Slušaj vest

BIJELO POLJE – Policijski službenici Mobilne jedinice Regionalnog centra granične policije Sjever oduzeli su akciznu robu u vrednosti od oko 1.400 evra i podneli krivičnu prijavu protiv jednog lica zbog sumnje na nedozvoljenu trgovinu.

Kako je saopšteno, policija je u mestu Konatari, na području Bijelo Polje, kontrolisala putničko motorno vozilo marke Mercedes, budvanskih registarskih oznaka, kojim je upravljao crnogorski državljanin R.P. (59).

Pregledom vozila pronađeno je ukupno 140 litara alkoholnog pića, procenjene vrednosti oko 1.400 evra. Vozač je policijskim službenicima izjavio da je robu kupio u Republici Srbiji, ali za istu nije posedovao potrebnu dokumentaciju.

O događaju je obavešten tužilac Osnovnog državnog tužilaštva u Bijelom Polju, koji je delo kvalifikovao kao krivično delo nedozvoljena trgovina i naložio da se protiv R.P. podnese krivična prijava u redovnom postupku.

Iz policije poručuju da će nastaviti sa pojačanim aktivnostima na suzbijanju nedozvoljene trgovine akciznom robom na teritoriji cele države.

Kurir.rs/RINA

