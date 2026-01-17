Slušaj vest

Za danas su završene blokade u Crnoj Gori, a sutra u podne Botunjani najavljuju nove.

Meštani Botuna i Zete danas su protestovali protiv izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, a blokade su organizovane na mostu na Sitnici, prema Cetinju i kod restorana „Jezero“ u Vranjini. Trajale su od 15 do 18 sati.

Blokadi kod restorana „Jezero“ prisustvovao je i predsednik Opštine Zeta Mihailo Asanović. Kako su ranije javili reporteri RTCG, saobraćaj je bio potpuno obustavljen.

Organizatori blokade na mostu ka Sitnici propustili su, međutim, autobus koji je išao ka Igalu. Jedna putnica imala je zdravstvene tegobe, zbog čega su odlučili da propuste autobus.

Deo vozila propušten je i kod restorana „Jezero“, a učesnici blokade zapalili su i vatru. Taj medij navodi i da su učesnici blokade kod restorana „Jezero“ vratili vozilo jednog građanina koji je pokušao da prođe, te da nije bilo ozbiljnijih incidenata.

Prethodna tri dana Zećani su blokirali kružne tokove na Zabjelu, Donjoj Gorici i prema Nikšiću i Cetinju, kao i put Podgorica–Bar u mestu Bistrice, nezadovoljni zbog gradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Botunu.