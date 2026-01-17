Slušaj vest

Policija je jutros na Aerodromu Podgorica lišila slobode B.T. (41), državljanina Republike Turske, jer je kod sebe imao falsifikovanu dozvolu za boravak u Crnoj Gori.

"Jutros je na graničnom prelazu Aerodrom Podgorica na izlazu iz Crne Gore, graničnoj kontroli putnika pristupio B.T. (41), nosilac putne isprave – pasoša Republike Turske.

Proverom od strane službenika Sektora granične policije, Stanice granične policije Aerodrom Podgorica utvrđeno je da je ovo lice boravilo nezakonito u Crnoj Gori od 7. jula 2025. godine kada mu je istekla dozvola za privremeni boravak i rad", kazali su iz Uprave policije.

Naime, kako se navodi, ovom prilikom B.T. je službenicima granične policije na uvid dao i potvrdu o prijemu podneska za izdavanje dozvole za privremeni boravak i rad od 1. oktobra 2025. godine, u čiju verodostojnost i ispravnost su policijski službenici posumnjali.

"Shodno navedenom izvršena je detaljna granična kontrola ovog lica na drugoj liniji graničnih provera, kao i provera kod Područne jedinice za građanska stanja i lične isprave MUP-a. Ovim sveobuhvatnim proverama utvrđeno je da je reč o falsifikovanoj potvrdi koju je B.T. dao na uvid policijskim službenicima. Osim toga, ovom prilikom utvrđeno je i da je ovom licu odbijen zahtev za produženje dozvole za privremeni boravak i rad od 16. septembra 2025. godine", kazali su iz UP.

B.T. je uhapšen po nalogu ODT Podgorica zbog sumnje da je izvršio krivično delo falsifikovanje isprave.