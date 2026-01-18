Slušaj vest

Suspenzija i najava otkaza Vladislavu Dajkoviću nisu izolovan incident, već signal obračuna unutar vlasti. Dok se javno govori o procedurama i pravilima, u pozadini se odvija borba za kontrolu narativa, lojalnosti i moći.

Istovremeno, postavlja se pitanje autokefalnosti tzv. Crnogorske pravolsavne crkve.

U tom haosu, ponovo se vadi stara, zapaljiva sintagma „srpski svet“ ne kao analiza, već kao optužnica. Kao batina. Kao sredstvo zastrašivanja.

O ovoj temi govorili su gosti emisije "Puls Srbije": Peđa Savić advokat, Veselin Drašković iz Strateškog centra za vitalnost nacije, Mladen Obradović teolog i Željko Čurović, predsednik Saveza Crne Gore.

Foto: Kurir Televizija

Ruska Spoljna obaveštajna služba najavljuje da se carigradski patrijarh Vartolomej sprema da da autokefalnost tzv. CPC koja je de fakto pocepana na dva nepomirljiva, teško posvađana krila od kojih svako pretenduje da predstavlja nepriznatu crkvu:

- Rusi su to pokrenuli na jedan neočivakan način, odnosno jednim opštim saopštenjem gde su naveli da imaju podatke da Vartolomej, carigradski patrijarh, namerava da udeli autokefalnost crnogorskoj pravoslavnoj crkvi, koja je jedna raskolnička organizacija koja nema nikakvo uporište u narodu, niti ima bilo kakvo pravo da se nazove pravoslavna crkva. To je jedna skupina šarlatana, ljudi koji se lažno predstavljaju, koji lažno nose krst. Oni više liče na cirkus - kaže Obradović.

"Borba protiv pravoslavlja"

Čurović naglašava da ovakve situacije nisu nastale juče:

- U nacističkoj Nemačkoj smo imali okupaciju 1941. godine, kada se formirala tzv Crnogorska pravoslavna crkva i Hrvatska. Evo danas takođe. Tako da je isti sistem obnovljen iz 1941. godine. Na sceni imamo sistem globalne borbe protiv pravoslavlja. Oni danas u političkom smislu forsiraju crnogorsku pravoslavnu crkvu. To treba uzeti ozbiljno, jer je politička priča na sceni - kaže Čurović i dodaje:

Foto: Kurir Televizija

- Čim vide da su se Srbi negde ujedinili, istog momenta dolaze obaveštajne službe i nalaze plodno tlo da se to razbije. U ime Saveza Srba mogu samo da apelujem na našu braću da nikako sebi ne dozvole izlazak iz institucija sistema i da ne dozvole rascep međusobni. Crnogorsko čojstvo i junaštvo je nestalo u komunizmu 1948. godine, onog momenta kada su se građani morali deklarisati crnogorcima. Tada smo izgubili veru.

Suzpenzija Vladislava Dajkovića

Vladislav Dajković je 31. decembra pružio podršku građanima Botuna, koji se protive izgradnji kolektora za otpadne vode u svom naselju:

- Suzpenzija je izrečena od gradonačelnika Mujovića, koji u ovoj situaciji liči na najvećeg gubitnika na političkoj sceni Crne Gore. On je iskoristio svoje mogućnosti da suspenzuje Dajkovića pod izgovorom da je bio na svom radnom mestu u Botunu sa građanima koji su protestvovali. Dajković je odmah rekao da izlazi iz te lokalne vlasti gde ima jednog odbornika u Skupštini grada Podgorice - kaže Drašković i dodaje:

Veselin Drašković Foto: Kurir Televizija

- Nastalo je tu dosta tenzija i teško je opisati šta se sve dole događa. Građani Zete i dalje blokiraju. Danas su pozvali sve Zečane da im se pridruže u blokadi. Dajković je išao uz srpski narod. Reagovao je i sa saopštenjima na Instagrmu i to se očigledno nije dopalo gradonačelniku. Smenjen je zbog stava. Srbi ne smeju nikako da napuštaju vlast tamo.

Kaže i da je bio državni službenik koji je uspeo da napravi neposredni kontakt sa građanima, da ih primi, te da njegovom ostavkom više gubi grad nego on kao pojedinac.

Foto: Kurir Televizija

Savić tvrdi da se kampanja protiv pravoslavlja i Srbije nastavila i kroz Drugi svetski rat:

- Pojavljuje se i vojan diktatura kroz ustaški kadar. Naravno, nije to od ustaštva, nego slabost identiteta srpskog naroda. Tito je najoriginalnija Crna Gora. Ona sada trpi. Treba se istaći napredak Dajkovića na političkoj sceni. A Mandić ima puno pravo na revanšizam. On poziva na mir, zajedništvo i šansu Crnoj Gori da bude normalna. Infrastruktura DPS-a je najjača na poltičkoj sceni Crne Gore. Crna Gora se kroz politički život formira u realnost kao politički život Crne Gore.

