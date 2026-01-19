Slušaj vest

Policija je u proteklih 24 sata na teritoriji ulcinjske Opštine sprovela opsežnu akciju kontrole saobraćaja, ugostiteljskih objekata i operativno interesantnih lica.

"Tokom akcije kontrole učesnika u saobraćaju kontrolisano je 85 lica, izvršen pregled 55 vozila i vozača, a izdato je 29 naloga, odnosno podneto prekršajnih prijava. Među kontrolisanim licima bilo je osam operativno interesantnih, od kojih je četiri sankcionisano zbog počinjenih prekršaja", kazali su iz Uprave policije.

Kako je navedeno, zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima sankcionisano je operativno interesantno lice D.E. (30) iz Ulcinja, od kojeg je privremeno oduzeto vozilo marke Mini Countryman, radi daljih provera u skladu sa zakonom.

"U okviru lokalnih akcija usmerenih na kontrolu teretnih motornih vozila i pravnih lica, podneto je više prekršajnih prijava i izdato nekoliko naloga zbog utvrđenih nepravilnosti, među kojima su ustupanje vozila licu pod dejstvom alkohola i neposedovanje potrebne opreme i uređaja", navode iz policije.

Kako se dodaje, uz upotrebu službenog psa, sprovedena je pojačana kontrola ugostiteljskih objekata, a poseban akcenat stavljen je na kontrolu operativno interesantnih lica i članova organizovanih kriminalnih grupa, kao i na kontrolu točenja alkohola maloletnim licima.

"Tom prilikom kontrolisana su dva pripadnika OKG: D.M. iz Bara i B.I. iz Ulcinja, kao i jedno operativno interesantno lice, E.N. iz Bara. Licu B.I. izrečena je prekršajna sankcija", kazali su iz Uprave policije.