Slušaj vest

Meštani Botuna završili su blokadu kružnog toka ka aerodromu u Podgorici, poručivši da cela Zeta stoji uz njih u borbi protiv izgradnje kolektora.

Predstavnik meštana Bojan Terzić izjavio je da neće dozvoliti uništavanje plodne zemlje i da od Vlade i gradskih vlasti očekuju hitan poziv na razgovor. On je naglasio da su protesti mirni i da je policija obaveštena o skupu kako bi se sprečili incidenti.

Drugi učesnik protesta, Jagoš Bećirović, uputio je izvinjenje putnicima zbog zastoja, ali je optužio ministra Sašu Mujovića za potpisivanje štetnog ugovora. Naveo je da im je nuđeno da se zaposle na radovima, što su oni odbili uz poruku da „neće kopati sopstvene grobove“.