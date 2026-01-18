Slušaj vest

Predsednik Slobodne Crne Gore Vladislav Dajković sa svojim saradnicima je uz pesmu proslavio suspenziju sa funkcije rukovodioca Službe za građane Glavnog grada, a ujedno je na svečan način obeležio i napuštanje vlasti u Podgorici.

On je u video-snimku objavljenom na Instagram nalogu poručio da, kada si vatra, svi hoće da te gase, a kako je kazao, vatru u njegovom srcu su samo još više rasplamsali.

„Dali smo reč, i ja sam dao reč, i Boban, ali ste dali svi vi reč – zato što ste uz nas, zato što ste uz Slobodnu Crnu Goru i pokazali smo da smo stranka koja drži reč. I tu reč ćemo održati i kada uđemo u vlast i kada se budemo pitali: da srpski jezik bude službeni, da napustimo zločinački NATO pakt, da ukinemo sankcije Rusiji, da vratimo grb, zastavu i himnu i da poništimo priznanje lažne i sramne države Kosovo. Neka nam je sa srećom sloboda. Znate kako kažu: Srbin je lud, Srbin je proklet, jednom ga smeniš – on hoće opet“, kazao je Dajković.

Podsetimo, odluka je donesena 12. januara 2026. godine, na osnovu člana 137 Zakona o lokalnoj samoupravi, u vezi sa članom 95 stav 1 tačka 1 Zakona o državnim službenicima i nameštenicima.

Disciplinski postupak je pokrenut zato što je Vladislav Dajković 31. decembra pružio podršku građanima Botuna, koji se protive izgradnji kolektora za otpadne vode u svom naselju.

Protiv ove odluke nije dozvoljena žalba, dok će se o disciplinskoj odgovornosti Dajkovića odlučivati nakon sprovedenog postupka, "uz puno poštovanje zakonskih procedura i prava na izjašnjenje".

Prilikom protesta u Botunu priveden je i Milan Knežević, predsednik DNP i dosledni borac za prava Srba u Crnoj Gori.

Knežević je odmah nakon hapšenja krajem decembra rekao da se oseća poniženo.

- Opet prolazimo kroz scene za koje sam mislio da nećemo više. Ovo je prevazišao i Đukanovićev obračun sa mirnim građanima. Ovo je najcrnja stranica u istoriji Crne Gore. Kada su pohapsili sve građane, i to oko 600 policajaca je hapsila, ja sam zajedno sa jednom gospođom se dogovorio da uđem u maricu i da nas uhapse. Kada su shvatili da sam poslanik, rekli su da se marica pokvarila i nisu hteli da nas voze. Bio sam preko tri sata u marici, molili su me da izađem, ali nisam hteo dok ne puste ostale pohapšene - istakao je Knežević.