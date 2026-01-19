Slušaj vest

Policija je po nalogu državnog tužioca u Višem državnom tužilaštvu uhapsila operativno interesantno lice A.A. (26) iz Podgorice, i protiv istog podneli krivičnu prijavu zbog sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

"U nastavku sveobuhvatnih, koordinisanih i represivnih aktivnosti policije usmerenih prema operativno interesantnim licima i članovima organizovanih kriminalnih grupa, sprovedene su dalje aktivnosti usmerene na razbijanje ogranka i ćelije jedne visokorizične kriminalne grupe koja deluje na teritoriji Podgorice, a čije je delovanje usmereno na izvršenje krivičnih dela iz oblasti teškog i organizovanog kriminala, krivičnih dela protiv života i tela, nasilja, kao i krivičnih dela u vezi sa zloupotrebom opojnih droga", piše u saopštenju.

Navodi se da su službenici Odeljenja bezbednosti Podgorica danas, u koordinaciji i po nalogu državnog tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, lišili slobode operativno interesantno lice - A.A. (26) iz Podgorice, i protiv istog podneli krivičnu prijavu zbog sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

"Naime, osumnjičeni A.A. se dovodi u vezu sa zaplenom preko 300 grama kokaina, koja je krajem avgusta 2025. godine, pretresom pronađena kod operativno interesantnog lica - S.Đ. (23) iz Podgorice. Tom prilikom, službenici policije u Podgorici locirali su i lišili slobode S.Đ., a prilikom pretresa kod njega je, osim opojne droge pronađena municija, kao i dva pištolja sa izbrušenim fabričkim brojevima u ilegalnom posjedu. Protiv S.Đ. je prošle godine podneta krivična prijava zbog sumnje da je izvršio krivična dela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, kao i nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija, nakon čega mu je rešenjem sudije za istragu određen pritvor", dodaje se.