Sever Crne Gore ponovo je zahvatilo ledeno vreme, nakon kratkog perioda otopljenja, sa niskim temperaturama koje padaju i ispod –20°C.

Na mernoj stanici Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore, prekjuče u sedam sati na Kosanici kod Pljevalja izmerena je temperatura vazduha od – 22.8 stepeni Celzijusa.

U Pljevljima je u isto vreme temperatura vazduha iznosila – 6.3 stepeni, a bilo je hladno i u Podgorici, gde je izmerena temperatura od -1,1 stepen Celzijusa.

