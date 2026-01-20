Slušaj vest

U odluci koju je Nikola Mugoša dostavio šefu parlamenta Andriji Mandiću, on se pozvao na Zakon o izboru odbornika i poslanika (član 121a stav 2), kojim je propisano da predsedniku DIK-a, članovima i njihovim zamenicima mandat traje do izbora Centralne izborne komisije (CIK).

Takođe, dodao je, s obzirom da je imenovan za sudiju US, po Ustavu ne može vršiti poslaničku i drugu javnu funkciju niti obavljati drugu delatnost.

- Imajući u vidu prethodno navedene ustavne i zakonske odredbe, kao i činjenicu da me Skupština izabrala za predsednika DIK-a 8. decembra 2021. godine, te da sam na Sedmoj sednici Drugoj redovnog zasedanja izabran za sudiju Ustavnog suda 31. decembra 2025. godine, obaveštavam Vas da podnosim ostavku na funkciju predsednika DIK-a - kazao je u odluci.

Mugoša je iskoristio priliku i da se zahvali parlamentu na podršci DIK-u u prethodnom periodu, kao i na ukazanom poverenju prilikom izbora za sudiju US. On je izabran je za sudiju US, na sednici Skupštine održanoj poslednjeg dana prošle godine.

Za njegov izbor glasalo je 65 poslanika, 61 je bio "za", dok su četiri bila uzdržana. Mugoša je završio Pravni fakultet, magistrirao je i doktorirao na temama koje se odnose na izborne sisteme Crne Gore i EU.

U njegovoj biografiji, objavljenoj na sajtu DIK-a, piše da je bio saradnik u nastavi na Univerzitetu Crne Gore i pravni savetnik u DIK-u šest godina. Autor je više naučnih radova, članaka i tekstova na temu izbora i učesnik više posmatračkih misija.

Od 2025. godine alumnista je prestižnog programa International Visitor Leadership Program (IVLP) američkog Stejt dipartmenta, namenjenog razmeni iskustava istaknutih profesionalaca i lidera iz različitih oblasti javnog života.