Pripadnici Uprave policije (UP) raspoređeni su danas na području zetskog sela Botun uoči najavljenog protesta meštana Zete zbog izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda.

Kako je najavljeno, dolazak meštana Botuna i početak okupljanja očekuje se u 14.30, a protest se održava ispred lokacije planirane za izgradnju postrojenja.

Podsetimo, blokade saobraćajnica u Crnoj Gori traju već nekoliko dana zbog projekta za izgradnju kolektora za prečišćavanje otpadnih voda u naselju Botun. Meštani i deo javnosti izražavaju nezadovoljstvo planiranom lokacijom postrojenja, strahujući od mogućih negativnih posledica po životnu sredinu, zdravlje ljudi i kvalitet života u tom području.

Zbog toga su organizovani protesti i blokade saobraćajnica, a tokom blokade u petak došlo je i do incidenta na kružnom toku u Podgorici, kada je, prema navodima očevidaca, došlo do lupanja automobila jednog od demonstranata, što je dodatno podiglo tenzije među okupljenima.

Kažu da će prijavljivati blokade

Meštanin sela Srpska u Zeti Bojan Terzić poručio je ranije de da će protesti meštana Botuna biti nastavljeni i prošireni, te da je u planu blokada svih ulaza i saobraćajnica, ne samo u Podgorici i Zeti, već i širom Crne Gore.

On je kazao da su meštani u razgovorima sa Upravom policije i da će ubuduće blokade prijavljivati, kako bi se građani mogli bolje organizovati.

„Imali smo razgovore sa Upravom policije i radićemo na tome da u narednom periodu protesti budu najavljeni, jer zaista utiču na svakodnevni život građana, ali mi nemamo drugog načina da iskažemo nezadovoljstvo i morate i nas shvatiti“, rekao je Terzić.

Komentarišući saopštenje Uprave policije u kojem se navodi da se nenajavljenim blokadama ugrožavaju bezbednost, prava i slobode građana, Terzić je rekao da meštani nikoga ne ugrožavaju i da ne izazivaju nerede.