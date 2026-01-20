Slušaj vest

Meštani Zete koji se protive gradnji postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Botunu, danas su nastavili proteste okupljanjem ispred ulaza u gradilište.

Na parceli, na kojoj je započeta gradnja postrojenja kolektora, nalazi se i veliki broj policajaca.

– Okupili smo se ovdje jer nam je policija blokirala put ka Botunu. Oni prave probleme, tražimo pravdu i borićemo se do zadnjeg. Nećemo pustiti da nas hapse. Kolektor nikada ovdje neće napraviti – rekao je meštanin Boris Ćetković, prenosi „Dan“.

Goran Kažić poručio je premijeru Milojku Spajiću i gradonačelniku Saši Mujoviću da nemaju straha od ambasadora Johana Satlera, koji traži da se gradi kolektor.

– Satler nikada nije došao u Botun. Ne damo Zetu i Botun – poručio je Kažić.

Mićo Raičković kazao je da će se okupljati dok budu sposobni.

– Ne prijetimo nikome, decenijma se okupljamo. Očekujemo od Spajić, jer je domaćin kuće, da priča sa nama – rekao je Raičković.

Predsednik Skupštine Opštine Zeta Aleksandar Kojičić sazvao je juče, po hitnom postupku, sednicu SO Zeta koja će se održati u četvrtak 22. januara. Na sednici će biti razmotrena jedna tačka dnevnog reda – predlog Odluke o zabrani realizacije projekta izgradnje sistema za prečišćavanje otpadnih voda Podgorice u Botunu.