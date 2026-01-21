Opština Tivat pokreće Registar maslina: Maslinari obavezni da registruju svoja stabla
Opština Tivat je počela da ispunjava obaveze propisane nedavno izmenjenim Zakonom o maslinarstvu i maslinovom ulju, kojim je, između ostalog, uvedena obaveza vođenja Registra maslina od strane lokalnih samouprava.
Stoga je gradska uprava Tivta pozvala lokalne maslinare da registruju svoja stabla u novom registru.
- Radi uspostavljanja ažurne i tačne evidencije, Opština Tivat obavještava sve vlasnike i korisnike maslinjaka da su dužni da registruju svoja stabla maslina u Registar maslina. Obrasci za prijavu dostupni su na zvaničnoj veb stranici Opštine Tivat, kao i kod nadležnog organa za poslove poljoprivrede. Prilikom registracije, svaka maslina će biti evidentirana i u narednom periodu će joj biti dodeljen jedinstveni identifikacioni broj, koji će morati biti trajno i vidljivo istaknut na stablu - saopštila je Opština.
Naveli su da registracija u Registar "predstavlja važan korak u poboljšanju evidencije zasada maslina, očuvanju tradicije maslinarstva, kao i planiranju mera za podršku i razvoj maslinarstva na teritoriji opštine".
Kurir.rs/Vijesti