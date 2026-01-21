- Radi uspostavljanja ažurne i tačne evidencije, Opština Tivat obavještava sve vlasnike i korisnike maslinjaka da su dužni da registruju svoja stabla maslina u Registar maslina. Obrasci za prijavu dostupni su na zvaničnoj veb stranici Opštine Tivat, kao i kod nadležnog organa za poslove poljoprivrede. Prilikom registracije, svaka maslina će biti evidentirana i u narednom periodu će joj biti dodeljen jedinstveni identifikacioni broj, koji će morati biti trajno i vidljivo istaknut na stablu - saopštila je Opština.