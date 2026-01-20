Knežević je poručio Jakovu Milatoviću da više nikada neće biti predsednik Crne Gore.
KNEŽEVIĆ PORUČIO MILATOVIĆU: "Ja ću preživeti i kad ne budem u vladi, a ti više nikad nećeš biti predsednik Crne Gore"
Predsednik DNP-a Milan Knežević poručio je Jakovu Milatoviću da više nikada neće biti predsednik Crne Gore.
„Mnogo toga ne znamo moj Jakove, ali jedno zna čitava Crna Gora da ti nikad više nećeš biti predsednik“, napisao je Knežević u odgovoru Milatoviću.
„Ja ću preživeti i kad ne budem u vladi, a za tebe nisam siguran. Tu ti ni Danska ne može pomoći“, zaključio je Knežević.
