Slušaj vest

ROŽAJE - Da priroda potpuno sama i te kako zna da ucrta savršene oblike pokazalo se puno puta. Jedan takav lep primer stiže nam i iz rožajskog sela Bašča, iz domaćinstva porodice Garović.

Domaćica Tamara, tokom spremanja obroka za brojnu porodicu, presekla je krompir a onda se pozitivno iznenadila.

- Dok sam gulila krompir za večeru, priroda me je na tren zaustavila. Danas je Jovanjdan, a na krompiru se jasno video ocrtan krst. Shvatila sam to ne kao čudo, nego kao simbol. Da na trenutak zastanemo, da se setimo vere i budemo zahvalni na svemu, kaže za RINU Tamara.

1/4 Vidi galeriju Tamara Garović sa porodicom Foto: RINA/Privatna arhiva

Ova mlada žena ponosna je majka sedmoro dece, ima četiri sina i tri kćerke i u čitavom regionu postala je poznata upravo zbog svoje hrabrosti i vrednih ruku, koje uz supruga Mila održavaju veliko seosko domaćinstvo i porodicu drže na okupu. Popularnost da društvenim mrežama donela joj i nove poslovne ponude, a sve kako kaže, uz dobru organizaciju uspešno stiže.

Foto: RINA/Privatna arhiva

- Moj radni dan počinje svaki dan oko pola šest i traje do kasno uveče, dok deca ne legnu da spavaju. Popularnost na društvenim mrežama mi je zaista donela mnogo toga, ali ipak suprug, deca i naše domaćinstvo su i dalje prioriet. Trudim se i uspevam da sve postignem. Da uvek budem uz decu, u štali da sve završim oko stoke, ali i da se sredim i snimim sadržaj za društvene mreže, kaže Tamara.

Foto: RINA/Privatna arhiva

Kako kaže, nikada svoj život u selu Bašča ne bi menjala za život u gradu. Ova vredna žena pokazuje da ukoliko se nešto želi, može se pronaći vremena za sve.