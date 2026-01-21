Slušaj vest

Portparol Nove srpske demokratije (NSD) Mirko Miličić rekao je u emisiji Link na RTCG da nije zabrinut kada je u pitanju vladajuća koalicija i da će izgurati pun mandat. Govoreći o zahtevima koje je DNP postavio, kaže da će predstavnici NSD-a u Vladi njihove zahteve podržati, jer je reč o ciljevima koje ima svaka srpska partija u Crnoj Gori.

„Ja nemam bojazan kada je u pitanju vladajuća koalicija i smatram da će izgurati pun mandat. DNP, iako naša bratska partija sa kojom smo prošli toliko mnogo, ima svoje organe i odluke, oni su izašli sa stavom da se određene inicijative moraju izglasati na Vladi Crne Gore. Naši će članovi Vlade to podržati. NSD i njena prethodnica Narodna stranka je stranka koja je to pitanje i ranije inicirala. Ovo su pitanja koja se tiču svakog Srbina u Crnoj Gori, ali to se pitanje ne može rješavati silom. Jer sve što se nametalo silom kratkoga je vijeka“, istakao je Miličić.

Kaže da je 2020. osvojena sloboda, i, kako navodi, prirodno je da kada vrijeme bude zrelo za to „Crna Gora ponovo konstatuje ono što je istorijska činjenica, a to je da status srpskog jezika mora biti evidentiran onako kako je dva puta već demonstriran od strane građana na posljednja dva popisa“.

Govoreći o kolektoru u Botunu i protestima, Miličić ukazuje da je 2020. godine osvojena sloboda, i da građani imaju pravo na protest, ali da pozivaju na postizanje dogovora između lokalne samouprave Zete i izvršne vlasti.

„Crnoj Gori je potreban dijalog, i uvijek pozivamo ljude da se vrate za pregovarački sto. Normalno je da građani iskažu nezadovoljstvo i drugim demokratskim metodama, ali savjetujemo da se za ovo pronađe rješenje. Predstavnici lokalne uprave i izvršne vlasti treba da pregovaraju, a mi smo uvijek tu da budemo medijator sa ciljem da se kriza prevaziđe“, istakao je Milčić.